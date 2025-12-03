Gazze'de görev yapan Faslı cerrah: "Ameliyat için bekleyen 50 bin hasta var"

Gazze Şeridi'nde yaklaşık bir ay görev yapan Faslı kulak-burun-boğaz cerrahisi uzmanı doktor Osman Zerval, bölgedeki tıbbi personel ve ekipman eksikliğine dikkati çekerek, sadece ameliyat için bekleyen 50 bin hasta olduğunu söyledi.

Filistinliler için Faslı Doktorlar Koordinasyonu üyesi Zerval, 20 Ekim-18 Kasım'da Gazze'de bulunduğu süredeki gözlemlerini AA muhabirine anlattı.

"İsrail tarafından yok edilmeleri nedeniyle Gazze'deki tıbbi ekipmanlarda korkunç bir eksiklik var." diyen Zerval, bu eksikliğin giderilmesi için uluslararası kuruluşların bölgeye yardım ulaştırmak üzere gönderdiği heyet sayısının artırılması gerektiğini vurguladı.

Zerval, "Filistin'de sağlık sektöründe çalışanlar, şu anda ameliyat için bekleyen 50 bin hasta olduğundan söz ediyor. Bölgedeki ağır insani şartlar nedeniyle Gazze'ye yardım etmek her doktor için farz-ı ayn yani kişisel bir görev ki doktorlar, hastalar arasında ayrım gözetmeksizin yardım edeceklerine dair yemin ediyor." ifadelerini kullandı.

Doktorları Gazze'deki Filistinlilere yardım etmeye çağıran Zerval, şöyle konuştu:

"Gazze'deki Filistinlilere yardım etmek, her sağlık personelinin görevi. Filistinliler, bölgeye gelen doktorların özellikle Arap ya da Müslüman olduklarını öğrendiklerinde daha da fazla seviniyor. Bölgede doktor, hemşire, eczacı olmak üzere sağlık görevlisine ciddi şekilde ihtiyaç var."

Gazze'ye ilk ulaştıkları an farklı duyguları aynı anda yaşadılar

Zerval, üyesi olduğu koordinasyona mensup doktorların, hem soykırım sırasında hem de ateşkesten sonra Gazze Şeridi'ne gidebildiğini, Filistinlilere tıbbi ve insani açıdan az da olsa destek olduklarını anlattı.

Gazze'ye vardıklarında farklı duyguları aynı anda yaşadıklarını dile getiren Zerval, bir yandan Gazze'ye ayak bastıkları için sevindiklerini diğer yandan kuzey bölgeleri başta olmak üzere taş üstünde taş bırakmayan büyük yıkım karşısında dehşete kapıldıklarını ifade etti.

Zerval, saldırılarda ayakta kalabilen Nasır Sağlık Kompleksine giderek burada görev yaptıklarını belirtti.

Hastalar gerekli ekipmanın bölgeye girişini ya da Gazze dışına çıkabilmeyi bekliyor

İsrail ordusunun, kara saldırıları sırasında özellikle hastaneleri hedef aldığına dikkati çeken Zerval, Nasır Hastanesi'nin 3 kez baskına uğradığını, bu baskınlarda çok sayıda tıbbi cihazın tahrip edilip kullanılamaz hale getirildiğini belirtti.

Zerval, kısıtlı ekipmana rağmen 2 seneyi aşkın süredir bekleyen pek çok hastayı ameliyat ettiklerini kaydetti.

"Vakalar son derece ağır; pek çok hastanın Gazze dışında tedavi edilmesi gerekiyor ancak şu anda bölge dışına çıkılması abluka nedeniyle çok zor." diyen Zerval, şunları aktardı:

"Ayrıca, pek çok kanser hastası, kemoterapi almak ve bazı komplike operasyonların yapılması için Gazze dışına nakledilmeyi bekliyor. Gerekli tıbbi ekipmanların bulunmaması nedeniyle çok sayıda hasta hayatını kaybetti.

Kalp rahatsızlığı olan en az 500 hasta ise ameliyat edilmeleri için gerekli ekipmanın bölgeye girişini ya da Gazze dışına çıkabilmeyi bekliyor."

Zerval, bulunduğu ekipte açık kalp cerrahı olduğunu ancak kısıtlı ekipman nedeniyle ameliyat yapmakta zorlandığını aktardı.

Ameliyat için gerekli ekipmanı bulamadıklarında kendilerini çok kötü hissettiklerini dile getiren Zerval, "Gazze'deki Filistinliler, 2 yılı aşkın süren soykırım nedeniyle tükenmiş durumda. Buna ek olarak tıbbi ekipman ve cihazlarda korkunç bir eksiklik yaşanıyor. Bu nedenle uluslararası kuruluşların Gazze'ye gönderdiği yardım heyetlerinin sayısını artırması gerekiyor." dedi.

Filistinliler, tüm zorluklara rağmen çok güçlü bir halk

Zerval, Filistin halkını "tüm zorluklara ve yaşadıkları büyük kayıplara rağmen topraklarında direnen, güçlü bir halk" olarak nitelendirdi.

"Filistinliler topraklarında dimdik ayakta duruyor ve hala insanlığın onlara merhamet nazarıyla bakmasını bekliyor." diyen Zerval, aralarında çocukların da olduğu kanser hastalarının tedavi için Gazze dışına çıkmayı bekleyen görüntüsünü unutamadığını dile getirdi.

Zerval, Gazze'de gördüğü "işgale rağmen sabır ve azimle topraklarına sıkı sıkıya bağlı bir halk" görüntüsü karşısında, "onurun parayla kıyaslanamayacağını" öğrendiğini vurguladı.

İsrail ordusu, 2 yıl boyunca düzenlediği saldırılarda Gazze'deki hastaneleri, barınma merkezlerini ve yerinden edilenlerin sığındığı çadırları da bombaladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, 26 Kasım'da yaptığı açıklamada, bölgedeki tıbbi ekipman, ilaç ve personel eksikliğinin had safhada olduğunu vurgulamıştı.

Resmi belgeleri olmasına rağmen tedavi için Gazze dışına çıkmayı beklerken 1000 hastanın hayatını kaybettiğini kaydeden Burş, 18 bin 100 hastanın tedavi için Gazze dışına çıkmayı beklediğini, bu insanların hayatlarının tıbbi değil, siyasi bir karara bağlı olduğunu dile getirmişti.