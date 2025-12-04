Otomobil alacaklar için müthiş liste! En ucuz otomobiller belli oldu hangi marka ne kadar?
|
Sıfır otomobillerde yıl sonu kampanyaları devam ediyor. Çoğu marka zam yapmazken, bazı markalar ise sınırlı yükselişler gerçekleştirdi. Peki otomobil fiyatları ne durumda? Otomobil almak isteyenler fiyat araştırması yapmaya devam ediyor.1 milyon liranın altına araç kalmadı. İşte o liste...
Sıfır otomobillerde faizsiz kampanyalar devam ediyor. 2026 Ocak ayında da kısmen devam etmesi beklenen kampanyalar nedeniyle araç fiyatları yükseliş göstermiyor. İşte en ucuz sıfır araç listesi...
121
Ford Puma Titanium 1 milyon 784 bin 800 lira
221
Alfa Romeo Junior Elttrica Speciale 2 milyon 273 bin 468 lira
321
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 750 bin lira
421