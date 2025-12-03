BIST 11.086
DOLAR 42,44
EURO 49,56
ALTIN 5.756,69
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kazımcan Karataş'a çakmak atan taraftara 1 yıl men

Kazımcan Karataş'a çakmak atan taraftara 1 yıl men

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Kazımcan Karataş tribünden atılan çakmak nedeniyle yaralanmıştı. Çakmağı atan taraftar kimlik tespitinin ardından dün gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada gözaltına alınan taraftarın 1 yıl boyunca spor müsabakalarından men edildiği belirtildi.

Abone ol

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sona eren Fenerbahçe - Galatasaray maçında Galatasaray'ın Leroy Sane ile bulduğu golün ardından tribünden atılan bir çakmak, Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş'ın yüzüne isabet etmişti.

Kazımcan Karataş'ı yaralanmasına ilişkin çalışma başlatan İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri çakmağı sahaya atan şüpheli taraftarın M.G. olduğunu belirledi. M.G. dün polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"01/12/2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray futbol müsabakası esnasında sahaya atılan çakmağın futbolcu Kazımcan Karataş'ın yüzüne isabet ettiği olaya ilişkin olarak Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca soruşturma başlatılmış olup, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde eylemi gerçekleştiren şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiş, ayrıca şahsa 1 yıl boyunca spor müsabakalarından men tedbiri uygulanmıştır. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması için işlemler titizlikle sürdürülmektedir."

ÖNCEKİ HABERLER
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den "teşekkür" paylaşımı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den "teşekkür" paylaşımı
BBP Genel Başkanı Destici "adaletli olan budur" dedi asgari ücret için rakam verdi
BBP Genel Başkanı Destici "adaletli olan budur" dedi asgari ücret için rakam verdi
Yeni Citroen E-C3 Aircros'un uzun menzil versiyon Türkiye'de satışa sunuldu
Yeni Citroen E-C3 Aircros'un uzun menzil versiyon Türkiye'de satışa sunuldu
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: Gökhan Gönül dahil 12 şüpheli adliyede
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: Gökhan Gönül dahil 12 şüpheli adliyede
Gazze'de görev yapan Faslı cerrah: "Ameliyat için bekleyen 50 bin hasta var"
Gazze'de görev yapan Faslı cerrah: "Ameliyat için bekleyen 50 bin hasta var"
Gaziantep'te çocuklarını görmeye giden adam dehşet saçtı!
Gaziantep'te çocuklarını görmeye giden adam dehşet saçtı!
Hasan Can Kaya'nın zor anları! Taksiciden gelen itiraf sonrası bakın ne yaptı
Hasan Can Kaya'nın zor anları! Taksiciden gelen itiraf sonrası bakın ne yaptı
Egemen Bağış, Avrupa için Türkiye'nin önemine değindi
Egemen Bağış, Avrupa için Türkiye'nin önemine değindi
Arda Güler'in performansı düştü İspanyol basınının hedefi oldu
Arda Güler'in performansı düştü İspanyol basınının hedefi oldu
Baklava kutusunda rüşvet iddiası! Mahkemede savunma yaptı "boşluğuma geldi" dedi
Baklava kutusunda rüşvet iddiası! Mahkemede savunma yaptı "boşluğuma geldi" dedi
Sakaryaspor Kulübü yeniden seçimli olağanüstü genel kurula gidiyor
Sakaryaspor Kulübü yeniden seçimli olağanüstü genel kurula gidiyor
tv100, Türkiye'yi Mesut Yar'la uyandıracak! “Mesut Yar ile Gün Uyanıyor” 8 Aralık Pazartesi günü başlıyor
tv100, Türkiye'yi Mesut Yar'la uyandıracak! “Mesut Yar ile Gün Uyanıyor” 8 Aralık Pazartesi günü başlıyor