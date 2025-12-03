Kazımcan Karataş'a çakmak atan taraftara 1 yıl men

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Kazımcan Karataş tribünden atılan çakmak nedeniyle yaralanmıştı. Çakmağı atan taraftar kimlik tespitinin ardından dün gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada gözaltına alınan taraftarın 1 yıl boyunca spor müsabakalarından men edildiği belirtildi.

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sona eren Fenerbahçe - Galatasaray maçında Galatasaray'ın Leroy Sane ile bulduğu golün ardından tribünden atılan bir çakmak, Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş'ın yüzüne isabet etmişti.

Kazımcan Karataş'ı yaralanmasına ilişkin çalışma başlatan İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri çakmağı sahaya atan şüpheli taraftarın M.G. olduğunu belirledi. M.G. dün polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"01/12/2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray futbol müsabakası esnasında sahaya atılan çakmağın futbolcu Kazımcan Karataş'ın yüzüne isabet ettiği olaya ilişkin olarak Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca soruşturma başlatılmış olup, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde eylemi gerçekleştiren şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiş, ayrıca şahsa 1 yıl boyunca spor müsabakalarından men tedbiri uygulanmıştır. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması için işlemler titizlikle sürdürülmektedir."