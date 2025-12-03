BIST 11.086
Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu! 3 gözaltı, ele geçirilenlere bakın...

Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu! 3 gözaltı, ele geçirilenlere bakın...

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 690 sikke, 47 yüzük ve 26 obje ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" kapsamında "Anadolu Mirası" adlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen farklı ebatlarda 690 sikke, 47 yüzük ve 26 obje bulundu, M.V.K, S.K. ve H.K. yakalandı.

Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu! 3 gözaltı, ele geçirilenlere bakın... - Resim: 0

