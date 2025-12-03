BIST 11.080
Kamp alanında yangın çıktı! Alevler taşınabilir evler ile karavanlara sıçradı

Anadolu Ajansı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamp alanında çıkan yangına müdahale ediliyor.Kısa sürede büyüyen alevler taşınabilir evler (tiny house) ile karavanlara sıçradı.

Katrancı Koyu'ndaki alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede taşınabilir evler (tiny house) ile karavanlara sıçrayan alevler, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

