Başakşehir FK, sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu
Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir FK, sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.Abone ol
Süper Lig'de 30. hafta başladı. Günün ikinci karşılaşmasında İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, sahasında Konyaspor'u ağırladı.
İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakanın ikinci yarısında Başakşehir, 71. dakikada Piatek'in penaltıdan bulduğu golle eşitliği bozdu.
Kalan bölümde başka gol olmayınca İstanbul ekibi sahadan galibiyetle ayrıldı.
Öte yandan, henüz ilk saniyelerde Konyaspor'dan Blaz Kramer'in attığı gol iptal edildi.
Bu sonuçla birlikte Başakşehir puanını 42'ye taşıyıp 6. sırada yer alırken, Konyaspor 34 puanla 12. sırada kaldı.
Başakşehir, önümüzdeki hafta Beşiktaş'a konuk olacak. Konyaspor da 31. haftada Göztepe'yi evinde ağırlayacak.