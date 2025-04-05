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Dilencilerin üzerinden çıkan paraya bakın!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dilencilerin üzerinden çıkan paraya bakın!

Eskişehir'de zabıta ekiplerinin dilencilik yaptıkları iddiasıyla yakalandığı 3 kişinin üzerinde toplam 42 bin 32 lira ile bir miktar döviz ele geçirildi.

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Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilendiği tespit edilen H.N'yi (56) yakaladı. Daha sonra ekipler, H.N'yi almak üzere 01 ACE 550 plakalı araçla gelen S.A. ve T.A. isimli kişileri de yakaladı.

Araçtaki çöp poşetinden ve dilencilik yaptıkları öne sürülen 3 kişinin üzerinden toplam 42 bin 32 lira ve bir miktar döviz çıktı.

Zabıta ekiplerince paraya el konulurken 3 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında idari ceza uygulandı.

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