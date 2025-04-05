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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan lüks geziye çıkan yardımcısını görevden aldı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan lüks geziye çıkan yardımcısını görevden aldı

İran'da halkın ekonomik sorunlarla boğuştuğu sırada Güney Kutbu'na kendi kişisel imkanlarıyla lüks geziye gittiği gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olan Parlamento İşlerinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Şehram Debiri, görevden alındı.

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Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yayımladığı kararnameyle Debiri'yi görevden aldı.

Açıklamada, Pezeşkiyan'ın şu ifadeleri yer aldı:

"Nevruz sırasında Güney Kutbu'na eğlence amaçlı seyahatte olduğunuz tespit edildi. Dindarların örneğini izlemekle övünen bir hükümette, halk üzerindeki ekonomik baskıların hala yüksek olduğu ve yoksulların çok olduğu bir ülkede, resmi görevlilerin, kişisel harcamalarla bile olsa pahalı eğlence gezileri yapması savunulabilir veya haklı gösterilebilir değildir ve yetkililerin sade yaşam standartlarıyla uyuşmamaktadır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Debiri, nevruz tatili sırasında Güney Kutbu'na gittiği ortaya çıkınca özellikle muhafazakar medyada eleştirilerin hedefi olmuştu.

Zengin bir doktor olan Debiri, devletin imkanlarıyla değil, kendi parasıyla geziye çıktığını açıklamış buna rağmen halkın ekonomik sorunlarla mücadele ettiği ülkede tepkileri üzerine çekmişti.

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