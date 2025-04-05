TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'de vatandaşlarla buluştu

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'in Ödemiş ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

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Kaymakçı Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye gelen Yıldırım, vatandaşın Ramazan Bayramı'nı kutladı, sohbet etti.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, geçmişte bayram tatilindeki trafik kazalarında 300 civarında vatandaşın hayatını kaybettiğini, yatırımların ardından ölü sayısının büyük ölçüde düştüğünü ve sevenleri kavuşturduklarını söyledi.

Türkiye'de birlik ve beraberlik ruhunun bulunduğuna işaret eden Yıldırım, "Ay yıldızlı bayrağımızın altında geçmişten geleceğe gururla ve onurla yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. Ödemiş'in efeleri nasıl düşmanı denize döktüyse ve bu toprakları bize vatan olarak emanet ettiyse biz de gençlerimize, gelecek nesillerimize bu bayrağı aynı şekilde teslim edeceğiz." dedi.

Yıldırım'a AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve mahallenin belde statüsünde olduğu dönemde belediye başkanlığı yapan Halil Güler eşlik etti.