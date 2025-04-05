BIST 9.380
DOLAR 37,98
EURO 41,68
ALTIN 3.710,58
HABER /  GÜNCEL

TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'de vatandaşlarla buluştu

TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'de vatandaşlarla buluştu

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'in Ödemiş ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Abone ol

Kaymakçı Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye gelen Yıldırım, vatandaşın Ramazan Bayramı'nı kutladı, sohbet etti.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, geçmişte bayram tatilindeki trafik kazalarında 300 civarında vatandaşın hayatını kaybettiğini, yatırımların ardından ölü sayısının büyük ölçüde düştüğünü ve sevenleri kavuşturduklarını söyledi.

Türkiye'de birlik ve beraberlik ruhunun bulunduğuna işaret eden Yıldırım, "Ay yıldızlı bayrağımızın altında geçmişten geleceğe gururla ve onurla yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. Ödemiş'in efeleri nasıl düşmanı denize döktüyse ve bu toprakları bize vatan olarak emanet ettiyse biz de gençlerimize, gelecek nesillerimize bu bayrağı aynı şekilde teslim edeceğiz." dedi.

Yıldırım'a AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve mahallenin belde statüsünde olduğu dönemde belediye başkanlığı yapan Halil Güler eşlik etti.

ÖNCEKİ HABERLER
12 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
12 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
ABD'de gözaltına alına Rümeysa Öztürk ile ilgili yeni karar
ABD'de gözaltına alına Rümeysa Öztürk ile ilgili yeni karar
ABD ticaret savaşlarını başlattı Çin kılıcı çekti gümrük vergisine misilleme
ABD ticaret savaşlarını başlattı Çin kılıcı çekti gümrük vergisine misilleme
Husiler, Tel Aviv’deki askeri bir noktayı İHA’yla hedef aldı
Husiler, Tel Aviv’deki askeri bir noktayı İHA’yla hedef aldı
Bayern Münih şampiyonluk yolunda tam gaz
Bayern Münih şampiyonluk yolunda tam gaz
Bursa'da biri bebek iki kardeş evde çıkan yangında hayatını kaybetti
Bursa'da biri bebek iki kardeş evde çıkan yangında hayatını kaybetti
Anadolu Efes Belgrad'da öldü öldü dirildi
Anadolu Efes Belgrad'da öldü öldü dirildi
Bursa'da zincirleme kaza: 1 kişi ölü, 7 yaralı
Bursa'da zincirleme kaza: 1 kişi ölü, 7 yaralı
Nobel Barış Ödülü adayı yazardan Hindi dilinde barış psikolojisi
Nobel Barış Ödülü adayı yazardan Hindi dilinde barış psikolojisi
İstanbul Boğazı'nda yoğun sis: Gemi trafiği durduruldu
İstanbul Boğazı'nda yoğun sis: Gemi trafiği durduruldu
Emniyet "gözaltındaki kadınların çıplak arandığı" iddialarını yalanladı
Emniyet "gözaltındaki kadınların çıplak arandığı" iddialarını yalanladı
Naci Görür'den Yedisu Fayı uyarısı: 250 yıllık süre doldu
Naci Görür'den Yedisu Fayı uyarısı: 250 yıllık süre doldu