12 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Öykü Nas Meşe, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

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Doğduğundan bu yana kalp rahatsızlığı teşhisi konulan ve birçok kez operasyon geçirdiği öğrenilen Meşe, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde son yapılan kalp ameliyatından sonra durumunun ciddileşmesi üzerine yoğun bakıma alındı.

Meşe, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Dalaman Merkez Camisinde düzenlenen cenaze törenine, Meşe'nin ailesi, yakınları, öğretmenleri, arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Çocuğun cenazesi Killik Mezarlığı'nda toprağa verildi.