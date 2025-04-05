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Bursa'da zincirleme kaza: 1 kişi ölü, 7 yaralı

Bursa'da zincirleme kaza: 1 kişi ölü, 7 yaralı

Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

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İstanbul- İzmir otoyolu Orhangazi mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen 78 DA 315, 34 DK 3062, 34 HUY 924 ve 34 HEL 335 plakalı otomobiller birbiriyle çarpıştı.

Kaza sonucu 4 araçta bulunan 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

S. B, E. H. K, A. Ç. ve eşi E. Ç. ile ismi öğrenilemeyen 4 kişi Orhangazi ve Gemlik Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan E.H.K, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu.

Araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol yaklaşık 1 saat sonra normale döndü.

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