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Myanmar'da büyük yıkım: Can kaybı 3 bini aştı

Myanmar'da büyük yıkım: Can kaybı 3 bini aştı

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı 3 bin 301'e, yaralı sayısı ise 4 bin 792'ye yükseldi. Komşu ülkelerde de hissedilen depremler büyük yıkıma neden olurken, 221'den fazla kayıp için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde can kaybı 3 bin 301'e çıktı.

Xinhua ajansının Myanmar Devlet Televizyonuna (MRTV) dayandırdığı haberine göre, ülkede 28 Mart'ta meydana gelen depremlerde ölenlerin ve yaralananların sayısı arttı.

Depremlerdeki can kaybı 3 bin 301'e, yaralanan kişi sayısı 4 bin 792'ye yükseldi.

Kayıp olduğu bildirilen 221'den fazla kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

MYANMAR'DAKİ DEPREMLER

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında, 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelmişti.

Myanmar'ın yanı sıra deprem komşu Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilmişti.

Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

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