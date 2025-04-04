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Brent petrol Ağustos 2021'den bu yana ilk kez 65 doların altında! Pompaya da yansır mı?

Brent petrol Ağustos 2021'den bu yana ilk kez 65 doların altında! Pompaya da yansır mı?

Brent petrol, ABD'nin gümrük tarifeleri nedeniyle talep düşüşüyle Ağustos 2021'den beri 65 doların altına indi.

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Fiyatlandırmaların odağında olan Brent petrol, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi tarifeleri çıkışı emtiaların fiyatını etkiledi.

Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 7 değer kaybederek Ağustos 2021'den bu yana ilk kez varil başına 65 doların altına düştü.

PETROL TALEBİ KISITLANACAK ENDİŞESİYLE FİYATLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ

ABD yönetiminin 2 Nisan'da birçok ticaret ortağından ithal edilen mallara en az yüzde 10 vergi getireceğini açıklamasının ardından küresel ticaret savaşlarının derinleşerek petrol talebini kısıtlayacağı beklentilerinin güçlenmesi söz konusu düşüşü etkiledi.

ÜRETİM KESİNTİSİ SONLANDIRILDI

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun dün yaptığı açıklamada 1 Nisan itibarıyla günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintisini sonlandırarak, Mayıs ayında günlük 411 bin varillik üretim artışı yapacaklarını açıklamaları da fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi.

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda saat 14.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 7 düşüşle 64,76 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 61,39 dolardan alıcı buluyor.

ÇİN'İN TEPKİSİ ETKİLİ OLDU

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergilerine Çin'in ek gümrük vergileriyle karşılık vermesinin ardından yüzde 8 geriledi ve 2021 ortasındaki koronavirüs salgınından bu yana en düşük seviyeden kapanmaya doğru hazırlanıyor.

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