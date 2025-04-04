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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye cevap: Onlar ve Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye cevap: Onlar ve Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından, Jose Mourinho ve Okan Buruk arasında yaşanananlarla ilgili flaş bir paylaşım yapıldı. Sarı-kırmızılı kulübün paylaşımında, Fenerbahçe'nin söz konusu olayla ilgili açıklamasına cevap verildi.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maçın ardından sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un burnunu sıkmıştı. Fenerbahçe geçtiğimiz gün bu olay ile ilgili açıklama yaparak Okan Buruk hakkında sert ifadeler kullanmıştı.

Bugün de Galatasaray, iki teknik direktör arasında yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı ve Fenerbahçe'ye cevap verdi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Türk futboluna katkı vermek ümidiyle gelen rakip takım teknik direktörünün ülke futboluna verdiği zarar son 8 aydır çığ gibi artarak büyümeye devam etmektedir. Geçmişte bu tip yakışıksız olayları nedeniyle dünya futbol kamuoyunda tescilli bu kişi adına çıkıp özür dilemek yerine, Türk futbol kamuoyunun aklıyla alay eder gibi yapılan bir açıklamaya cevap vermek zorunda kaldığımız için üzgünüz.

Allah kimseyi, dünyanın gözü önünde yaşanmış spor adına utanç verici bir saldırıyı, sırf teknik direktörü az ceza alsın diye savunmak zorunda bırakmasın. Dün bize ahlak dersi vermeye çalışanların bugün düştükleri bu acınası durumu üzüntüyle izliyor, onlar ve Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz."

Fenerbahçe'nin açıklaması

Fenerbahçe geçtiğimiz gün, söz konusu olay hakkında şu açıklamada bulunmuştu:

"Dün maçın ardından hakemlerin elini sıkma bahanesi ile hakemlerle görüşme halindeki Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun yanına gelen, el kol hareketleri ve söylemler ile teknik direktörümüzü tahrik eden, polis çizgisini geçtikten sonra saygısızca el hareketi yapma cüretini gösteren Okan Buruk hakkında açıklamamızdır.

Teknik Direktörümüzün bu tahrikler karşısında anlık burnuna dokunmasının ardından ilgili şahıs kendini abartılı şekilde yere atmıştır.

Planlı şekilde, haddini aşarak yaptığı tahrikler sonrasında, bu planın devamı olarak kendisini adeta “kurşun yemiş” refleksi ile profesyonelce yere atan bu şahsın saygısız söylem ve hareketleri görüntülerle sabittir.

Burnuna dokunulan bir kişinin yere atlayıp saniyelerce kıvranmasındaki anlamsızlık ve oynanan oyunculuk tüm kamuoyunun malumudur.

Bu şahsın futbolculuk döneminden kendini yere attığı görüntülerin teknik direktörlük kariyerinde de devam ettiği, bu tavrın karakteristik bir duruş olduğu ortadadır.

Yapılan çirkin tahrikler ve sonrasında yaşananlara yönelik değerlendirmenin tek taraflı değil, sebep sonuç bağlantısı ile yapılması gerektiği açıktır."

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