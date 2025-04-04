İsrail'de Netahyahu'nun koltuğunu sallayan siyasetçi

İsrail’de yapılan bir kamuoyu yoklaması, eski Başbakan Naftali Bennett’in siyasete geri dönüşünün Başbakan Binyamin Netanyahu’yu endişelendirdiğini ortaya koydu.

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İsrail merkezli "Maariv" gazetesine göre Lazar Enstitüsünce yapılan ankette, Bennett liderliğindeki muhalefetin Netanyahu’yu devirebileceği belirtildi.

Ankette, Bennett’in siyasete geri dönmesi halinde İsrail Meclisinde parti dengelerinin önemli ölçüde değişeceğine dikkat çekildi.

Bennett, "Bennett 2026" adını taşıyan yeni bir siyasi parti kaydı yaptırarak, 2022 yılında çekilmesinin ardından siyasi arenaya dönüşünün ilk sinyalini verdi.

Ankete göre, bugün seçim yapılması durumunda Naftali Bennett’in partisinin 29 sandalye kazanarak birinci sırada yer alacağı, Başbakan Netanyahu’nun liderliğindeki Likud Partisi’nin ise 21 sandalye ile ikinci sırada kalacağı belirtiliyor.

Bu durumda, Netanyahu’ya karşıt olan muhalefet bloku 65 sandalye kazanırken, Netanyahu’nun bloku 45 sandalye alacak ve Arap milletvekilleri 10 sandalye elde edecek.

Maariv gazetesinde, eğer seçimlerde Netanyahu ile rekabet edilirse, Bennett’in muhalefet blokunun 65 sandalye ile çoğunluğu elde edeceği, buna karşılık Netanyahu’nun ittifakının ise 45 sandalyede kalacağı belirtildi.

İsrail’de hükümet kurabilmek için 120 sandalyeli İsrail Meclisinde en az 61 milletvekilinin güvenoyu alması gerekiyor.

Yediot Ahronot gazetesinin haberinde İsrail'de, yaklaşık 3 yıl önce aktif siyaseti bıraktığını açıklayan eski Başbakan Naftali Bennett'in yeni bir siyasi parti kurduğu, aktif siyasete dönmeye hazırlandığı belirtilmişti.

Eski Başbakan, geçici olarak "Bennett 2026" ismini taşıyan yeni partisinin gelecek seçimlere katılması konusunda henüz bir netlik olmadığını açıklamıştı.

Gazeteye konuşan Bennett'e yakın isimler, eski Başbakan'ın 7 Ekim saldırısından sonra yüzde 40'a yükseldiği belirtilen kararsız sağcı seçmeni partisine çekmek istediğini kaydetmişti.

Bennett, haziranda yaptığı sosyal medya paylaşımında, ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ile kurduğu koalisyona benzer geniş çaplı bir koalisyonun yeniden mümkün olabileceğine işaret etmişti.

Binyamin Netanyahu'nun yanında 2005'te siyasete giren Bennett, 2021'de Lapid ile koalisyon hükümeti kurmayı başararak Netanyahu'nun 12 yıllık başbakanlığına son vermişti.

Siyasi kariyeri boyunca Filistinlilere karşı kullandığı saldırgan üslubuyla manşetlerden düşmeyen Bennett, işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölümlerinin İsrail'e ilhak edilmesi gerektiğini de savunuyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın aralık ayında yayımladığı anket sonuçları, aşırı sağcı Yamina Partisi'nin kurucusu eski Başbakan Bennett'in olası bir seçimde Başbakan Binyamin Netanyahu'yu alt edebileceğini ortaya koymuştu.