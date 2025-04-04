Meral Akşener sessizliğini bu paylaşımla bozdu!

Eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Akşener paylaşımında "Büyük devlet adamı, Başbuğ #AlparslanTürkeş’i vefatının 28. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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Eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 30 Mart'tan bu yana sosyal medya hesabından paylaşım yapmıyordu.

Akşener en son Ramazan Bayramı ve Kâzım Ataoğlu'nun vefatı nedeniyle paylaşımda bulunmuştu.

Meral Akşener, son olarak Alparslan Türkeş'in vefatının 28. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Akşener paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Önüne çekilmek istenen karanlık sis perdelerini dimdik duruşuyla aşan cesareti, Memleketi ve milleti için çalışmaktan asla vazgeçmeyen iradesi, Türk milliyetçiliği davasına adadığı ömrü ve bu uğurda sergilediği eşsiz fedakârlıklarıyla daima hatrımızda, gönüllerimizde kalacak...

Büyük devlet adamı, Başbuğ #AlparslanTürkeş’i vefatının 28. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum."