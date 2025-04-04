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2016'dan beri firardaydı 533 suç kaydı bulunan kişi yakalandı

2016'dan beri firardaydı 533 suç kaydı bulunan kişi yakalandı

Esenyurt'ta 9 yıldır aranan ve 115 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Makedonya doğumlu Abdurrahim L. (70) hakkında "dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarına ilişkin 174 dosya kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, 2016'dan beri firari olan ve 533 suç kaydının bulunduğu belirlenen Abdurrahim L'yi Esenyurt'ta yakaladı.

Esenyurt Mevlana Polis Merkezi Amirliğine teslim edilen Abdurrahim L, işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

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