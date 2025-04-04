İran'da nevruz tatili kana bulandı! 838 ölü

Nevruz Bayramı dolayısıyla şehirler arası yollarda hareketliliğin arttığı İran'da, 15 Mart-3 Nisan tarihleri arasında 838 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği açıklandı.

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Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran Emniyeti Trafik Şube Genel Müdürü Timur Hüseyni, ülke genelinde nevruz tatilinde meydana gelen trafik kazaları hakkında bilgi verdi.

Hüseyni, "15 Mart-3 Nisan tarihleri arasında ülkede meydana gelen 97 bin 144 trafik kazasından 698’i ölümle sonuçlandı. Bu kazalarda 838 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 166 kişi yaralandı." dedi.

Kazaların çoğunluğunun dikkatsizlik ve hatalı sollama gibi nedenlerle meydana geldiğini dile getiren İranlı yetkili, ölüme neden olan kazalarda Kirman eyaletinde 76, Fars'ta 72, Horasanı Rezevi'de 53 ve Huzistan'da 51 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

İran'da Nevruz Bayramı dolayısıyla 4 gün resmi tatil uygulanıyor. Ancak İranlılar genelde nevruz döneminde resmi tatili yıllık izinleriyle birleştirerek 2-3 haftalık tatile çıkıyor. Tatil günlerinde şehirler arası yollardaki kazalarda artış gözleniyor.