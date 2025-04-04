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MediaMarkt'tan teknolojik ürünlere özel kampanya

MediaMarkt'tan teknolojik ürünlere özel kampanya

MediaMarkt Türkiye, "İhtiyaçlar Sizde, Teknolojiler MediaMarkt'ta" kampanyasıyla binlerce ürünü teknolojiseverlerle buluşturacak.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 7 Nisan'a kadar MediaMarkt mağazaları, internet sitesi ve MediaMarkt mobil uygulamasında geçerli olacak kampanyayla akıllı telefondan kablosuz dikey süpürgeye kadar birçok ürün avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak.

Kampanya kapsamında, Realme 12 Pro 8/256 GB akıllı telefon 19 bin 999 lira, Steelseries SSK64538 Apex 5 Mekanik Gaming Klavye 4 bin 999 lira, Philips Aqua Trio 7000 Seri XW7263/11 Islak & Kuru Temizlik Kablosuz Dikey Süpürge 24 bin 999 lira, Steelseries Aerox 3 Onyx Gaming Mouse 1999 lira, Wahl 09855-2816 Pro 4 in 1 Erkek Bakım Seti 1099 liradan satışa sunulacak.

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