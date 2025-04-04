Kenan Yıldız Barcelona forması giyebilir! Gözden çıkarılan rakam uçuklattı
LaLiga devi Barcelona, Juventus'un 10 numarası Kenan Yıldız için harekete geçiyor. Katalanların milli futbolcu için yapacağı transfer teklifi belli oldu.
Juventus’taki milli gururumuz Kenan Yıldız’la ilgili dikkat çekici bir transfer haberi gündeme geldi.
İtalyan ekibinde 10 numaralı formayı sırtlayan ve kulübün gelecekteki yıldızı olarak görülen genç yetenek, aynı zamanda Avrupa’nın dev kulüplerinin radarında yer alıyor.
İspanyol medyasında yer alan El Nacional’in haberine göre, Barcelona, Kenan Yıldız’ı kadrosuna katmak için Juventus’a resmi bir teklif sunmaya hazırlanıyor.
50 milyon euro
Haberde, Barcelona’nın Kenan için 50 milyon euroluk bir transfer bütçesi ayırdığı belirtilirken, Juventus’un ise bu miktarın artırılmasını talep ettiği öne sürüldü.