BIST 9.497
DOLAR 38,01
EURO 42,07
ALTIN 3.784,72
HABER /  GÜNCEL

TOKİ, 44 ilde 552 arsa satacak

TOKİ, 44 ilde 552 arsa satacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 44 ilde bulunan çeşitli özelliklerdeki 552 arsayı açık artırmayla satışa çıkardı.

Abone ol

AA muhabirinin TOKİ'den aldığı bilgiye göre, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Yalova'da bulunan, toplam muhammen bedeli 19 milyar 443 milyon 803 bin 12 lira olan yaklaşık 3 milyon 976 bin 625 metrekare büyüklüğündeki 552 arsa satılacak.

Açık artırma, 16 Nisan Çarşamba 10.30 ve 17 Nisan Perşembe 10.30 saatlerinde iki ayrı oturum halinde Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek. İstekliler, "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden teklif verebilecek.

Satışa sunulan arsalar arasında Adana Çukurova'da özel sağlık tesisi, Ankara Etimesgut'ta konut, özel sağlık tesisi, Yenimahalle'de küçük sanayi, Antalya'da turizm-ticaret, Aydın Didim'de turizm tercihli konut, İstanbul Başakşehir'de konut, ticaret ile İzmir Aliağa'da sanayi ve depolama alanları yer alıyor.

 Arsaların peşin alımlarında yüzde 15 indirim uygulanacak

Alıcılar, konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vadeyle sahip olabilecek.

Ayrıca, arsaların peşin alımlarında yüzde 15 indirim uygulanacak.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve "(212) 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
İmamoğlu çıkışıyla gündeme gelen Dala Biliç'ten şaşırtan karar
İmamoğlu çıkışıyla gündeme gelen Dala Biliç'ten şaşırtan karar
Ligue 1'de PSG, şampiyonluk maçına çıkacak
Ligue 1'de PSG, şampiyonluk maçına çıkacak
Tereyağı satışında yeni dönem! Bakanlım duyurdu, yasaklandı
Tereyağı satışında yeni dönem! Bakanlım duyurdu, yasaklandı
Mahkemeden şaşırtan karar! Armut silah sayıldı
Mahkemeden şaşırtan karar! Armut silah sayıldı
Dolar ve Euro'da günün ilk rakamları!
Dolar ve Euro'da günün ilk rakamları!
ABD'nin vergi kararı! Bakan Ömer Bolat'tan ilk açıklama
ABD'nin vergi kararı! Bakan Ömer Bolat'tan ilk açıklama
CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis! Özgür Özel'e iki rakip çıktı
CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis! Özgür Özel'e iki rakip çıktı
Bir aile yok oldu! Karabük'te korkunç kaza
Bir aile yok oldu! Karabük'te korkunç kaza
Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon'un azline karar verildi
Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon'un azline karar verildi
İsrail Gazze'de bir evi bombaladı! Çok sayıda Filistinli öldü
İsrail Gazze'de bir evi bombaladı! Çok sayıda Filistinli öldü
Hesaplarınızı kontrol edin! Paralar bugün hesaplara yatırılıyor
Hesaplarınızı kontrol edin! Paralar bugün hesaplara yatırılıyor
ABD'de Ulusal Güvenlik Ajansı Direktörü Haugh görevden alındı
ABD'de Ulusal Güvenlik Ajansı Direktörü Haugh görevden alındı