İmamoğlu çıkışıyla gündeme gelen Dala Biliç'ten şaşırtan karar

Yolsuzluk soruşturması kapmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun ardından sessiz kalan ünlü isimlere tepki gösteren Danla Bilic, bu çıkışıyla gündem olmuştu. Fenomen, şimdi ise X hesabını kapatarak takipçilerini şaşırttı.

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Geçtiğimiz günlerde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından sessiz kalan oyuncu, şarkıcı ve sosyal medya fenomenlerine tepki gösteren Bilic, açık sözlü çıkışıyla dikkat çekmişti.

"Paylaşımlarım devam edecek, takibi bırakabilirsiniz" sözleriyle kendisine yönelik eleştirilere net bir dille yanıt veren Bilic’ten bu kez şaşırtan bir hamle geldi. Sosyal medyada oldukça aktif olan fenomen, X hesabını kapattı.

Danla Bilic’in bu ani kararı neden aldığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.