Serdar Ortaç'tan kahreden görüntü! Ayakta durmakta zorlandı, sahneye böyle çıktı

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, her yaptığıyla çok konuşulan ünlü isimler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Şarkılarının dilden dile dolaştığı ve her sahnesiyle dinleyiciyi büyüleyen Ortaç, bu sefer hayranlarını endişenlendirdi. Son olarak sahneye çıkarken yürümekte zorlanan ünlü şarkıcının o halleri sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. O halleri hayranlarını endişelendirdi.