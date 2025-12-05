Serdar Ortaç'tan kahreden görüntü! Ayakta durmakta zorlandı, sahneye böyle çıktı
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, şarkıları ve açıklamalarıyla çok konuşulurken, bu sefer de o haliyle gündeme geldi. Uzun bir süredir MS hastalığıyla mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç'ın son konserinde yürümekte zorlandığı ve sahneye yardımcılarla çıktığı görüntüler hayranlarını endişelendirdi. O görüntüler sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, her yaptığıyla çok konuşulan ünlü isimler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Şarkılarının dilden dile dolaştığı ve her sahnesiyle dinleyiciyi büyüleyen Ortaç, bu sefer hayranlarını endişenlendirdi. Son olarak sahneye çıkarken yürümekte zorlanan ünlü şarkıcının o halleri sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. O halleri hayranlarını endişelendirdi.
MS hastalığı nedeniyle uzun süredir sağlık problemleri yaşayan Serdar Ortaç, son konserinde görüntülendi.
Ünlü şarkıcının sahneye yardımcılarının desteğiyle çıkması dikkat çekti.
YÜRÜMEKTE ZORLANDI
Konser sırasında yürümekte güçlük çektiği görülen Ortaç'ın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.