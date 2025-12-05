Helin Kandemir ile Celal Can Algül aşkında son nokta! Ayrıldılar...
Ünlü genç oyuncu Helin Kandemir, son olarak NOW TV’de yayınlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde canlandırdığı “Sümbül” karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. Ancak 21 yaşındaki güzel oyuncu, kariyerinin zirvesinde olduğu şu günlerde özel hayatındaki inişli çıkışlı ilişkisiyle yeniden magazin gündemine oturdu. Helin Kandemir, bir şans daha verdiği Celal Can Algül ile yine mutluluğu yakalayamadı.
Helin Kandemir ve iş insanı Celal Can Algül, 2025 yılının Mart ayında aşk yaşamaya başlamış, ancak ilişki yalnızca birkaç ay sürmüştü. Genç oyuncu, o dönemde yaptığı açıklamada ayrılığı doğrulamış ve sevenlerini üzmüştü.
Eylül 2025’te yakın bir arkadaşlarının düğününe birlikte katılan çift, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla “Barıştık” mesajı vermişti. Bu görüntüler magazin dünyasında “Helin Kandemir sevgilisine ikinci şansı verdi” başlıklarıyla geniş yer bulmuştu.
Ne var ki bu ikinci deneme de uzun ömürlü olmadı. Helin Kandemir ile Celal Can Algül, bir kez daha ayrılık kararı aldı.
Çiftin birbirini sosyal medya hesaplarından çıkarması ve birlikte çekildikleri fotoğrafları silmesi, ayrılığın kesinleştiğinin en net göstergesi oldu.