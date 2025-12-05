Icardi ve sevgilisi China Suarez'den yüzüklü paylaşım! İşte romantik kareler...

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, ünlü model ve sunucu Wanda Nara ile yaşadığı olaylı ayrılığın ardından, aşk hayatına hızla yeni bir yön vermişti. Icardi, model ve oyuncu China Suarez ile olan ilişkisini sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla duyurmuştu.