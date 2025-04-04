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Hesaplarınızı kontrol edin! Paralar bugün hesaplara yatırılıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hesaplarınızı kontrol edin! Paralar bugün hesaplara yatırılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 8 milyar 354 milyon 236 bin 725 lira destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

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Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından, destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Destekleme ödemesinin hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Yumaklı, "Çiftçimize destek, üretime güç oluyoruz. 8 milyar 354 milyon 236 bin 725 lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, destek tutarları, mazot ve gübre için 5 milyar 739 milyon 423 bin 375 lira, yaş çay prim desteği için 2 milyar 614 milyon 813 bin 350 lira olarak belirlendi.

Dondan etkilenen Adana, Hatay, Mersin için ödenecek mazot ve gübre desteğinin tamamı olan 805 milyon lira, paylaşımda belirlenen takvime göre bölünmeden saat 18.00'den sonra ödenecek.

Diğer iller için ödenecek mazot ve gübre desteği, kimlik ve vergi kimlik numaralarının son hanesi "6" olanlara  saat 18.00'den sonra toplam 4 milyar 934 milyon lira olarak ödenecek.

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