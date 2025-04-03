Fenerbahçe'den Okan Buruk açıklaması: Haddini aşan tahrikler...

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesinin ardından, Fenerbahçe sosyal medya üzerinden sert bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör José Mourinho'yu tahrik eden ve ardından burnuna dokunan Okan Buruk’un davranışlarını eleştirerek, Buruk'un "saygısızca" ve "oyunculuk" yaparak yere düştüğünü belirtti. Açıklamada, Buruk'un tavırlarının planlı bir şekilde haddini aşan tahrikler olarak değerlendirildi.

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Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek adını yari finale yazdırmıştı. Karşılaşma sonrası sarı lacivertlilerin teknik direktörü Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıkmış ve Buruk yere düşmüştü.

Yaşanan olay sonrası Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından çok sert bir açıklama yapıldı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Dün maçın ardından hakemlerin elini sıkma bahanesi ile hakemlerle görüşme halindeki Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun yanına gelen, el kol hareketleri ve söylemler ile teknik direktörümüzü tahrik eden, polis çizgisini geçtikten sonra saygısızca el hareketi yapma cüretini gösteren Okan Buruk hakkında açıklamamızdır.

Teknik Direktörümüzün bu tahrikler karşısında anlık burnuna dokunmasının ardından ilgili şahıs kendini abartılı şekilde yere atmıştır.

Planlı şekilde, haddini aşarak yaptığı tahrikler sonrasında, bu planın devamı olarak kendisini adeta “kurşun yemiş” refleksi ile profesyonelce yere atan bu şahsın saygısız söylem ve hareketleri görüntülerle sabittir.

Burnuna dokunulan bir kişinin yere atlayıp saniyelerce kıvranmasındaki anlamsızlık ve oynanan oyunculuk tüm kamuoyunun malumudur.

Bu şahsın futbolculuk döneminden kendini yere attığı görüntülerin teknik direktörlük kariyerinde de devam ettiği, bu tavrın karakteristik bir duruş olduğu ortadadır.

Yapılan çirkin tahrikler ve sonrasında yaşananlara yönelik değerlendirmenin tek taraflı değil, sebep sonuç bağlantısı ile yapılması gerektiği açıktır.