İsrail savaş uçakları okulu bombaladı! Çok sayıda ölü var

İsrail ordusu, Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Dar al-Arqam Okulu'na hava saldırısı düzenleyerek en az 25 kişiyi öldürdü, 100’den fazla kişiyi yaraladı. 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 50 bini geçti.

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İsrail ordusu, saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin Al-Tuffah Mahallesi’nde sığındığı Dar al-Arqam Okulu'nu vurdu.

İSRAİL SALDIRISINDAEN AZ 25 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

Saldırıda, ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi de yaralandı. Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının okula 3 füze ile vurduğunu ifade etti.

ŞEHİT SAYISI 50 BİN 523'E YÜKSELDİ

İsrail’in 18 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda bin 163 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 735 kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ise hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 523'e, yaralı sayısı 114 bin 776'ya yükseldi.