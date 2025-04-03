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İzmir'de korkunç olay! Erkek cesedi bulundu

İzmir'de korkunç olay! Erkek cesedi bulundu

İzmir'in Konak ilçesindeki bir derede erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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İzmir'in Konak ilçesindeki derede erkek cesedi bulundu.

Kahramanlar Mahallesi'ndeki suda bir erkeğin hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, dereden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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