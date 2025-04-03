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Şanlıurfa'da kanalizasyon çalışmasında göçük: 3 işçi hayatın kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte 4 işçi toprak altında kaldı. Ekiplerin müdahalesiyle 1 işçi kurtarılırken, 3 işçi tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, kanalizasyon çalışması sırasında oluşan göçükte 4 işçi toprak altında kaldı. İşçilerden 1'i kurtarılırken, 3 işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi'nde kanalizasyon çalışması yapan 4 işçi, kepçe ile yapılan kazı sırasında göçük altında kaldı. Tonlarca toprak altında kalan işçilerin kurtarılması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 

Göçük altında kalan işçilerden biri, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

3 İŞÇİ CAN VERDİ

Kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan ve ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan Engin Çekiç, Halil Kartal ve Abdülkadir Altınsöz isimli işçiler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 3 işçi, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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