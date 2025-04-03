Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan CHP'li Erdoğdu'ya tepki

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanması sonrası devam eden protestolar beraberinde boykotu da getirdi. Eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu da boykot çağrıları üzerinden skandal bir paylaşım yaptı ve İslami değerlerle dalga geçti. Erdoğdu'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan tepki geldi.

Abone ol

Eski CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başlatılan market, akaryakıt, kafe ve restoran boykotuna gönderme yaparak, “Boykotu ne bozar? Mesela çok susadın, ilaç da içmen lazım. Bir küçük su aldın ama para vermedin. Yarın veririm dedin. Boykotun bozulmaz” ifadelerini kullandı.

Erdoğdu'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral tepki gösterdi.

Saral, "Aklı sıra dinimizle alay ediyor, Dinden kitaptan nasibini almamış zavallı;"Boykotu ne bozar" diyerek dalgasını geçiyor.Boykotu ne mi bozar? Boykotu asil milletimiz bozar ve bozdu da...Kendine dikkat et,seni de bozar!" ifadelerini kullandı.