Özgür Özel'in derbi boykotu elinde patladı Reyting sonuçları Özel'i hüsrana uğrattı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına rağmen dün akşam ATV'de yayınlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçının izlenme oranları çok yüksek çıktı. Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca Flash Haber TV ekranlarında Özel'in fiyaskoyla sonuçlanan boykot çağrısını değerlendirdi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk skandalını örtbas etmek adına ekonomiyi hedef aldı. Yerli ve milli ürünleri boykot kararı alan CHP'nin, yerli ve milli markalara yönelik boykot çağrısı sürüyor.

Neyi boykot edeceğini şaşıran Özgür Özel, ATV’yi hedef alarak, 'Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlemeyin' ifadeleriyle çağrı yaptı.

Fenerbahçe-Galatasaray maçı için ATV’yi açıp izlemeyeceklerini belirten Özel, “ATV'nin elinde olmayan bir yerden radyo yayını varsa eğer onu açar dinleriz. Onun dışında Ben Fenerbahçeliyim; biricik anneciğim Galatasaraylı ama biz bu akşam Fenerbahçe-Galatasaray maçını ATV'yi açıp izlemeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Özel ayrıca ATV'ye reklam veren firmaları da tehdit edip reklam verenlerle ilgili raporlama yapacaklarını açıkladı. Öte yandan, CHP'li Özel'e sosyal medyada vatandaşlardan tepki yağdı.

Özgür Özel, ATV'yi hedef alarak, 'Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlemeyin' ifadeleriyle çağrı yapmıştı. Özgür Özel'in çağrısı vatandaşta karşılık bulmadı. 2 Nisan reyting sonuçlarına göre; ATV'de yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği dev maç adını zirveye yazdırdı.

Hepsini ve daha fazlasını gündemde yer alan diğer önemli gelişmeleri Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca Flash Haber TV ekranlarında değerlendirdi.