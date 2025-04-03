Cem Küçük’ten diziden çıkarılan Aybüke Pusat'a sert tepki: Hak etti

Gazeteci Cem Küçük, TRT'de yayınlanan bir dizide görev alan ünlü oyuncu Aybüke Pusat'ın CHP’nin boykot çağrısıyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımı sonrası diziden çıkarılmasını değerlendirdi.

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Ünlü oyuncu Aybüke Pusat'ın, CHP’nin boykot çağrısı ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımı sonrası TRT açıklama yapmış ve ünlü oyuncunun diziden çıkarıldığını açıklamıştı.

Ekol TV’de Zeliha Saraç ile Gündem programına konuk olan Gazeteci Cem Küçük konuyla ilgili TRT’nin bir devlet kanalı olduğunu vurgulayarak, "Boykot CHP’nin işi. Eğer sen CHP’li isen kusura bakma, TRT’de siyasi görüş belirtemezsin" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "TRT’yi izlemeyin" çağrısını hatırlatan Küçük, devlet kanalında görev yapan bir kişinin bu tarz siyasi pozisyonlar almasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Cem Küçük, Ekol TV örneğini vererek, “Örneğin ben bu kanalda çıkıyorum. Özgür Özel ‘Ekol TV’yi izlemeyin’ dedi. Ben de gittim boykota destek verdim. Ekol TV yönetimi beni burada tutar mı?” şeklinde konuştu. Gazeteci Zeliha Saraç ise Ekol TV ve TRT’nin kıyaslanamayacağını, TRT’nin bir devlet kanalı olduğunu ve bu nedenle farklı değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

“Hak etti”

Devletin televizyon kanalında çalışanların siyasi tarafsızlık ilkesine uyması gerektiğini vurgulayan Küçük, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin çağrısına destek veriyorsan TRT’de işin yok, kovulursun. Hak etti. Bunun aynısı AK Parti medyası için de geçerli. Sen CHP’nin çağrısına, boykotuna destek veriyorsan AK Parti medyasından ayrıl kardeşim" dedi.

"CHP ekonomi çöksün istiyor"

Küçük, CHP’nin çağrılarının amacının devleti zor durumda bırakmak olduğunu söyleyerek, "CHP devlet çöksün, ekonomi çöksün istiyor. Ekrem İmamoğlu’nun tweetlerini görüyoruz. Bunu millet anlasın diye yapmıyor, sindirmek için yapıyor" dedi.