ATV'deki kupa maçında reytingler düştü iddialarıyla ilgili RTÜK'ten açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Bugün ATV'de yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi ile ilgili 'reytingler düştü' iddiaları dezenformasyon içerikli olup, kamuoyunun kasıtlı olarak yanlış yönlendirme çabasından başka bir amaç taşımamaktadır. Gerçek, bilimsel reyting oranları elimize ulaştığında kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

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Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Galatasaray Spor Kulübü'nü derbide sergilediği mücadele ve elde ettiği başarı dolayısıyla tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde yaptığı "boykot" çağrısının sadece futbolseverlere değil, spor ekonomisine ve yayıncılık sektörüne yönelik manipülatif bir yaklaşım içerdiğini, spor müsabakalarının özünde var olan dostluk, sportmenlik ve centilmenlik değerlerine tamamen aykırı olduğunu kaydeden Şahin, "Bugün ATV'de yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi ile ilgili 'reytingler düştü' iddiaları dezenformasyon içerikli olup, kamuoyunun kasıtlı olarak yanlış yönlendirme çabasından başka bir amaç taşımamaktadır. Gerçek, bilimsel reyting oranları elimize ulaştığında kamuoyu ile paylaşılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de reyting ölçüm sisteminin RTÜK denetiminde, bilimsel yöntemlere dayalı ve uzun vadeli panel uygulamasıyla yürütüldüğünü anımsatan Şahin, televizyon izleme ölçümlerinin RTÜK'ün yetkilendirdiği TİAK AŞ, radyo dinlenme oranı ölçümlerinin ise RİAK AŞ sorumluluğunda yapıldığını aktardı.

Şahin, ülke genelinde 40 ilde, 5 yaş ve üzeri yaklaşık 15 bin kişiyi kapsayan 4 bin haneye yerleştirilen peoplemeter cihazlarıyla toplanan verilerin günlük olarak analiz edildiğini ve bilimsel raporlamalara konu olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Bu sistemde, bireysel çağrıların veya kısa vadeli yönlendirmelerin reyting verileri üzerinde etkisi bulunmamaktadır. Ayrıca, izleyici ve dinleyici davranışlarını etkileyen sosyoekonomik statü, cinsiyet, yaş, çalışma durumu ve hanehalkı büyüklüğü gibi değişkenler, reklam stratejilerinin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Araştırma panellerinin hedef nüfusu doğru temsil etmesi zorunluluğu, mevzuat kapsamında denetime tabi tutulmaktadır. Kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik, güvenilir kaynaklara dayanmayan manipülatif bilgiler, bir kez daha doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmanın önemini gözler önüne sermiştir."