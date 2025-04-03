Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! Gürcistan'a kaçan 8 şüpheli Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5'i kırmızı bültenle aranan 8 şüphelinin Gürcistan'dan Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gürcistan'a kaçtılar, Türk polisinden kaçamadılar." ifadesine yer vererek, kırmızı bültenle aranan H.A, H.D, İ.B, Ö.T. ve A.S.Ö. ile ulusal seviyede aranan R.U, C.K. ve M.Ç'nin Gürcistan'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyeleri ile zehir tacirlerini tek tek yakalayıp Türkiye'ye getireceklerini belirten Yerlikaya, bu kişilerin Türk polisinden kaçamayacağını vurguladı.

Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Artvin İl Emniyet Müdürlüğünün çalışmasına ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Kardeşi kasten öldürmeye teşebbüs etmek suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.A. isimli şahıs, 'fuhuş, suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.D. isimli şahıs, 'yağma, kasten yaralama, silahla tehdit, hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan İ.B. isimli şahıs, 'uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.T. isimli şahıs, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.S.Ö. isimli şahıs, 'silahla tehdit, geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme, hükümlü ve tutuklunun kaçması, görevi yaptırmamak için direnme, kasten yaralama, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ulusal seviyede aranan R.U. isimli şahıs, 'göçmen kaçakçılığı yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma ve kullanma (4 kez)', 'görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret' suçlarından ulusal seviyede aranan C.K. isimli şahıs ve 'kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan ulusal seviyede aranan M.Ç. isimli şahıs Gürcistan'da yakalandı."

Yerlikaya, bu kişilerin, Artvin Sarp Kara Hudut Kapısı'ndan, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince teslim alınarak ülkeye iadelerinin sağlandığını belirtti.

Adalet Bakanlığı ile operasyonda görev alan Bakanlık çalışanlarına teşekkür eden Yerlikaya, "Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, İstihbarat, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ve Asayiş Daire Başkanlığımız ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.