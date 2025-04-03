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Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho kaç maç ceza alacak?

Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho kaç maç ceza alacak?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde son düdüğün çalmasının ardından Jose Mourinho, galibiyet sevinci yaşayan Okan Buruk'a fiziksel müdahalede bulundu. Kırmızı kart gören Mourinho'nun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi bekleniyor. Portekizli teknik adamın 'Sportmenliğe aykırı hareket' ya da 'saldırı' maddeleri gereğince 1-3 maç arası ya da 5-10 maç arası ceza alabileceği belirtildi.

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Maç sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile gerginlik yaşadı.

Portekizli çalıştırıcı, meslektaşının yanına gitti ve burnunu sıktı. Mourinho'nun fiziksel müdahalesinin ardından Okan Buruk yerde kaldı. Yaşananların ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho kırmızı kart gördü.

Mourinho kaç maç ceza alabilir?

Okan Buruk'un burnunu sıkan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonu kırmızı kart gördü. Portekizli çalıştırıcı, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilecek. Mourinho'nun ceza alması bekleniyor.

Jose Mourinho, 'Sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle sevk edilirse Futbol Disiplin Talimatnamesi'ne göre 1-3 maç arası ceza alacak. Portekizli teknik adam, FDT 44. maddededeki 'saldırı' nedeniyle sevk edilirse 5-10 maçtan men veya 45-90 gün hak mahrumiyeti cezası alacak.

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