TotalEnergies ve M Oil'den Halkbank iş birliğiyle ParafPara kampanyası

TotalEnergies İstasyonları ve M Oil, Halkbank iş birliğiyle akaryakıt veya otogaz alışverişlerinde ParafPara hediye edecek.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, farklı günlerde ve tek seferde yapılacak 850 lira ve üzeri dördüncü akaryakıt veya otogaz alışverişine 275 lira ParafPara hediye edilecek. Kampanya, 15 Mayıs'a kadar Paraf üyesi istasyonlarda geçerli olacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin, ilk alışverişlerinden önce Paraf Mobil uygulaması üzerinden veya kayıtlı telefon numaralarından kısa mesaj göndererek kampanyaya katılmaları gerekiyor.

Paraf, Parafly, Parafree, Paraf Genç, Paraf Kadın, Paraf Business, Paraf Esnaf, Paraf KOBİ, Eczacı Paraf, Eczacı Paraf KOBİ ve Paraf Üreten Kadın kartlarının dahil olduğu kampanyada kazanılan ParafPara'lar, 25 Haziran'a kadar akaryakıt ve otogaz alışverişinde kullanılabilecek.