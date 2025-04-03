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Bursa'da kazaya müdahale eden polise kamyonet çarptı

Bursa'da kazaya müdahale eden polise kamyonet çarptı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 3 aracın karıştığı kazaya müdahale eden polis memuru, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

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Esenevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde 16 AEH 447, 10 AAH 003 ve 16 ANR 251 plakalı 3 otomobil, hasarlı kazaya karıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi aldıkları esnada 38 AHA 239 plakalı kamyonet, polislerden Fatih D'ye (52) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan polis memuru yaralandı. Kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Fatih D'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

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