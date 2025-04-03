Şişli'de eğlence mekanına silahlı saldırı: 2 yaralı

İstanbul Şişli’de bir eğlence mekanına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

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Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanında, iddiaya göre, çıkan tartışmanın ardından dışarı çıkan kimliği belirsiz kişiler iş yerine silahlı saldırı düzenledi.

Saldırının ardından şüpheliler plakası alınamayan bir otomobille kaçtı.

İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Açılan ateş sonucu yaralanan 2 kişiden 1'i ambulansla, diğeri taksiyle hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin geniş güvenlik önlemleri aldığı eğlence mekanında olan vatandaşlar, kontrollü şekilde dışarı çıkartıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları incelemelerde çok sayıda kovan tespit etti, polis ekipleri de suç unsuru atılabileceğini düşünerek çevredeki çöp konteynerlerinde arama yaptı.

Çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamera kayıtlarını alan polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.