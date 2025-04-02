Fenerbahçe - Galatasaray / Canlı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde dev bir derbi heyecanı yaşanıyor. Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, kozlarını paylaşıyor.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Lig maçında Beşiktaş deplasmanında kaybederek, ilk mağlubiyetini alan sarı-kırmızılılar, zorlu derbide çıkış arıyor.

Fenerbahçe 0 - 2 Galatasaray

27'Penaltıda topun başına geçen Osimhen, çektiği şutta İrfan Can'ın müdahalesine rağmen takımının ve kendisinin ikinci golünü atmayı başardı.

26'Pozisyonun tekrarını seyreden hakem Cihan Aydın, penaltı kararı verdi.

24'Galatasaray bu dakikalarda penaltı bekliyor. Ceza sahası içinde 'elle müdahale' iddiaları sonrası Cihan Aydın, VAR odası ile görüş halinde.

Pozisyon19'Kostic sol kenarda içeri ortaladı. Top, Galatasaray savunmasından döndü.

16'Fenerbahçe bu dakikada penaltı bekliyor. Oyuncular, hakem Cihan Aydın'a 'el' itirazında bulundu. VAR uygulaması bu maçta da var.

14'Barış Alper müsait pozisyondan faydalanamadı. Kaleci İrfan Can kalesine gelen şutu tek hamlede kontrol etti.

13'Anderson Talisca'nın şutu barajdan döndü.

12'Fenerbahçe tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

10'Davinson'un uzun pasında Barış Alper topu Osimhen'e iletti. Nijeryalı forvet net bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

7'Gabriel Sara'nın kale önünde net pozisyonda şutu Milan Skriniar'dan kornere çıktı.

5'Hakem Cihan Aydın, son olarak Fred'e faul yapan Lemina'yı yanına çağırarak sözlü uyarıda bulundu.

4'Orta alanda Mario Lemina'yı geçmeye çalışan Çağlar Söyüncü, yerde kalınca hakem faul kararı verdi.

1'Dev derbi başladı.

Fenerbahçe - Galatasaray ilk 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Amrabat, Fred, Kostic, Szymanski, Talisca, En-Nesyri

Galatasaray: Günay, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen

FRED, ÇAĞLAR VE DIEGO CARLOS DERBİYE HAZIR

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde, sakatlıklarını atlatan Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos forma giyebilecek duruma geldi.

Sezon başından bu yana sakatlıklar sebebiyle tam kadro olamayan Jose Mourinho'nun ekibinde Galatasaray derbisi öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

HEDEF YARI FİNAL

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekerken, Galatasaray da hem ligde hem kupada yoluna doludizgin devam ediyor. Kupada finale bir adım kala, iki dev kulüp tüm kozlarını bu maçta sahaya yansıtacak.

Yıllardır büyük çekişmelere sahne olan Fenerbahçe-Galatasaray derbileri, bu kez Türkiye Kupası yolunda büyük önem taşıyor. Her iki takım da kupayı müzesine götürmek istiyor ve bu doğrultuda bu akşamki mücadele, büyük bir adım niteliği taşıyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 403. RANDEVU

Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yapacakları derbiyle tarihte 403. kez karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 402 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 129 kez (biri hükmen) galip geldi. 124 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 542 gole, Galatasaray 500 (Hükmen 3-0 kazanılan TFF Süper Kupa maçında 1 gol) golle karşılık verdi.

GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE ÜSTÜNLÜK

İki takım, Türkiye Kupası tarihinde 28. kez karşı karşıya gelecek. Türk futbolunun iki çınarı, 1962-1963 sezonuyla başlayan ve kısa süre Federasyon Kupası adıyla düzenlenen Türkiye Kupası'nda 27 kez mücadele etti.

Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılı ekip 14 kez kazanırken, sarı-lacivertliler sadece 3 galibiyet alabildi. 10 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kupadaki derbilerde Galatasaray'ın attığı 44 gole, Fenerbahçe 29 golle karşılık verebildi.