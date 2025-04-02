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Ali Yerlikaya'dan şehit olan bekçi için taziye mesajı

Ali Yerlikaya'dan şehit olan bekçi için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Bağcılar'da şehit olan bekçi Uğur Gölçek için taziye mesajı yayımladı. Şüpheli şahısların silahlı saldırısı sonucu yaralanan Gölçek’in hastanede hayatını kaybettiğini belirten Yerlikaya, ailesine ve emniyet teşkilatına başsağlığı diledi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da şehit olan bekçi Uğur Gölçek için taziye mesajı yayımladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin başı sağ olsun. İstanbul Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli çarşı ve mahalle bekçisi Uğur Gölçek, dün durdurulan şüpheli şahısların silahlı saldırısı sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."

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