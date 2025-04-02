CHP’li vatandaştan sert tepki: Boykot çağrısıyla istifa ettim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına vatandaşlar tepki göstererek market ve pazarlara akın etti. Sokak röportajında konuşan bir CHP üyesi, çağrıya tepki olarak partisinden istifa ettiğini açıkladı. Özel’in yaklaşımını eleştiren vatandaşlar, sokak eylemlerinin mantıklı ve düzenli olması gerektiğini vurguladı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot provokasyonu sonrası halk, yapılan çağrılara inat marketlere, pazarlara akın etti. Bir çok işletmede, normalinden daha fazla kalabalık yaşanırken, vatandaşlardan Özgür Özel'e tokat gibi boykot yanıtı geldi.

"CHP'LİYİM ONUN YAPTIKLARIYLA İSTİFAMI VERDİM"

Sokak röportajında konuşan bir kadın, CHP üyesi olduğunu ancak boykot çağrıları sonrası istifa ettiğini belirtti.

İşte Özgür Özel'e tepki gösteren vatandaşın sözleri:

Ben buradan Özgür Özel'e söylüyorum çok yanlış. Burası bizim Türkiye Cumhuriyeti. Bizler hiçbir zaman onun dediğiyle boykot yapamayız. Ben CHP'li bir bayanım ve onun yaptıklarıyla istifamı verdim. Sabahtan beri çoluğuma çocuğuma arkadaşlarıma yazdım..

"MİLLETİ SOKAĞA ÇIKARMAK YANLIŞ BİR ŞEY"

Burada çalışan kaç kişi var? 5 kişi. Bunlar satış yapamazsa patron ne yapacak bunları? Hadi evinize. Bu ne yapacak? Kirasını ödeyemeyecek elektriğini ödeyemeyecek suyunu ödeyemeyecek. Çoluğuna çocuğuna ekmek götüremeyecek. Patrona hiçbir şey olmaz. Adamın cebi dolu. Milleti sokağa çağırmak yanlış bir şey. Tamam boykot ve eylem yapılabilir ama mantıklı. Polisimize taş atarak değil gidersin bağırırsın çağırırsın şarkılar söylersin horon tepersin her şeyi yapabilirsin ama gidersin emniyetinden valiliğinden izin alırsın. Dersin ki ben 8'de topluyorum 11'de bunları dağıtacağım bunların başına bir hal gelirse sorumlusu benim. Elinde bir kağıdın olur her şeyi yapabilirsin. Ama bunun yaptığı çok yanlış bir şey. Canlı yayında mıyız? Görsünler. Yanlış biz de yaptık gençliğimizde bir şeyler için. Gittik emniyetten izin aldık valimden izin aldım.

"ÖZGÜR ÖZEL YANLIŞ YAPIYORSUN"

16-17 yaşındaki çocukların oralarda ne işi var? Bunların suçluları da anneleri. Annelerini alacaklar. Çocuklarını da onların elinden alacaklar. Benim de iki tane torunum var. Hayır gidemezsin. Yaşı daha 18 değil ne anlatacak ne konuşacak? Özgür Özel yanlış yapıyorsun. Evet bizler sizleri seçtik belediye başkanı seçip başımıza taç ettik. Ama hiçbir siyasi parti daha cumhurbaşkanı adaylığını koymamışken senin acelen ne? Zaten bekle 2028'i bekle biz seni zaten yukarı taşıyacaktık. Acelen ne onu anlamadım. Kendi kendini suçlu yaptın.