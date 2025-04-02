Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı, 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

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Kozan-Feke kara yolunun Kozan Barajı mevkisinde, Zeynel Güleç idaresindeki 01 RJ 402 plakalı otomobil ile Veysel Balta'nın kullandığı 01 U 0360 plakalı minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobildeki sürücü Zeynel, eşi Ülkü ile çocukları Bedirhan, Emirhan ve Dilek Güleç'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Minibüsteki yaralılar Saliha Ö, Ekrem A, Onur Ö, İsmail Mert Ö, Rıdvan Y, Hürü İ, Mehmet Ali İ, Ahmet O, Ayşe M. ve İlkay O. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitiren 5 kişinin cenazeleri, incelemenin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Minibüs sürücüsü Veysel Balta, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bayram ziyaretinden dönüyorlardı

Hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Zeynel Güleç'in amcası Erol Güleç, hastane önünde gazetecilere yeğeni ve ailesinin Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde anne ve babasını ziyaret etmek için Feke ilçesine gittiğini söyledi.

Ailenin Kozan ilçesindeki evlerine dönüş yolunda kazaya karıştığını dile getiren Güleç, "Hepsi aracın içinde hayatını kaybetmiş. Kazanın nasıl olduğunu henüz öğrenemedik." dedi.