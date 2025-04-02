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İmamoğlu'nun diploması iptal edilmişti! Yeni gelişme yaşandı

İmamoğlu'nun diploması iptal edilmişti! Yeni gelişme yaşandı

İstanbul Üniversitesi, hakkındaki 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının, "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar vermişti.

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Süreçle ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı. Söz konusu diplomaların İşletme Fakültesi Dekanlığınca üniversitenin veri tabanından silineceği öğrenildi. İşlemin ise bayram tatilinden hemen sonra yapılacağı belirtildi.

İstanbul Üniversitesi, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar vermişti. Bahsi geçen kararda "Geldikleri kurumların tanınırlığının bulunmaması ve genel not ortalamalarının yatay geçiş şartlarını sağlamaması" ifadelerine yer verilmişti.

10 KİŞİ İÇİN EK ARAŞTIRMA YAPILACAK

Kayıt sildirdiği belirlenen 10 kişinin de yatay geçiş kararı kaldırıldı. Aynı yıl yatay geçiş dönemi dışında geçiş yaptıkları saptanan 10 kişi için ise ek araştırma yapılacağı belirtildi.

REKTÖR YARDIMCISI ATANDI

Öte yandan istifa eden İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Ahmet Köse'nin yerine vekaleten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Şahin atandı. Atamanın bayramdan hemen önce yapıldığı belirlendi.

DİPLOMALAR VERİ TABANINDAN SİLİNECEK

İmamoğlu ve beraberindeki 28 kişinin iptal edilen diplomalarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sabah'ta yer alan habere göre İşletme Fakültesinin yeni dekanı Prof. Dr. Levent Şahin'in bayram tatilinin hemen ardından İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı uyarınca söz konusu diplomaların üniversite veri tabanından silinmesi için gerekli işlemleri başlatacağı öğrenildi.

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