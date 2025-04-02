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Bakan Işıkhan: Emekçilerimizin ekmeğiyle oynamaya çalışanlar asla amacına ulaşamayacak

Bakan Işıkhan: Emekçilerimizin ekmeğiyle oynamaya çalışanlar asla amacına ulaşamayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, muhalefetin "boykot çağrıları"na tepki göstererek, "Sorumsuz çağrılarıyla emekçilerimizin, istihdam oluşturan girişimcilerimizin ve sanayicilerimizin ekmeğiyle, helal kazancıyla oynamaya çalışanlar asla amacına ulaşamayacaktır." ifadesini kullandı.

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Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan boykot çağrılarına ilişkin açıklama yaptı.

Çalışanın, üretenin, ihracat yapanın yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Sorumsuz çağrılarıyla emekçilerimizin, istihdam oluşturan girişimcilerimizin ve sanayicilerimizin ekmeğiyle, helal kazancıyla oynamaya çalışanlar asla amacına ulaşamayacaktır."

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