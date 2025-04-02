'Boykot' gerilimi! Mesut Özil'den Ali Mahir Başarır'a okkalı cevap

Eski futbolcu Mesut Özil, CHP lideri Özgür Özel'in boykot çağrısına karşı çıktı. Özil, "Boykot adı altında yerli ve milli markalarımıza zarar vermeyelim. Toplumsal birliğimizi koruyalım!" dedi. Bunun ardından CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Özil'e "sen hangi milli takımda oynadın?" diye sordu. Özil'den Başarır'a cevap gecikmedi.

Abone ol

Eski futbolcu Mesut Özil, CHP lideri Özgür Özel'in tutuklanan Ekrem İmamoğlu için yaptığı 'tüketim boykotu' çağrısıyla ilgili sosyal medyada paylaşım yaptı.

Özil paylaşımında, "Boykot adı altında yerli ve milli markalarımıza zarar vermeyelim. Toplumsal birliğimizi koruyalım!" ifadesini kullandı.

Özil'in gündem olan paylaşımının ardından CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Özil'in sözlerinin yer aldığı paylaşımı alıntılayarak "Yerli ve milli, kardeşim; sen hangi milli takımda oynadın?" sorusunu sordu. Özil'den Başarır'a cevap gecikmedi.

"Beni, şahsi çıkarlarını milletin menfaatinin önüne koyanlarla karıştırmayın"

Başarır'ın cevabına Özil ise, "Evet, Almanya Milli Takımı’nda forma giydim. Ancak vatanıma ve milletime olan bağlılığım, hiçbir zaman tartışma konusu olmamıştır ve asla olmayacaktır. Beni, şahsi çıkarlarını milletin menfaatinin önüne koyanlarla karıştırmayın. Bizlere düşen, bu millete layık olmak, onun hakkını ve emeğini korumaktır. Unutulmamalıdır ki, makamlar ve mevkiler, kişisel menfaat değil, milletin hizmet aracı olmalıdır" sözleriyle yanıt verdi.

Eski futbolcu Mesut Özil, en başarılı olduğu dönemde Türk milli takım forması giymek yerine Alman milli takımını tercih etmiş ve eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Özil son dönemde AK Parti MKYK üyesi seçilmişti.