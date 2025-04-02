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Bağcılar’da kimlik kontrolü yapmak isterken silahlı saldırıya uğrayan bekçi ağır yaralandı

Bağcılar’da kimlik kontrolü yapmak isterken silahlı saldırıya uğrayan bekçi ağır yaralandı

İstanbul Bağcılar’da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahlı saldırı düzenlenmesi sonucu bir bekçi ağır yaralandı.

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Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta şüpheli üç şahıs, rutin kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Saldırıda yaralanan bekçi Uğur Gölçek, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri saldırının yapıldığı sokaktaki delilleri tek tek topladı, arka sokaklarda da yerlerde çok sayıda boş kovan bulundu.

Sokak aralarını ve caddeleri trafiğe kapatan polis ekipleri, kaçan saldırganların eşkalini belirlemek için çevredeki işyerlerine ait güvenlik kamera kayıtlarını aldı.

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yaralı bekçinin durumu hakkında bilgi almak için hastaneye geldi. Şüphelilerin, Yüzüncü Yıl Parkı civarında olduğu ihbarı üzerine çok sayıda polis, bölgede arama yaptı.

Çevredeki binaların içerisi ve şüphelilerin saklanabilecekleri diğer yerler tek tek kontrol edildi.

Parka çıkan sokak araları ve oto galeri sitelerinin olduğu alanlarda da ekipler saatlerce devriye attı. Saldırganların yakalanması için başlatılan soruşturma, çok yönlü olarak devam ediyor.

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