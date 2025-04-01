Menajeri açıkladı! Joao Felix'in yeni adresi Galatasaray olabilir
Galatasaray'ın transfer listesindeki Joao Felix'in menajeri Jorge Mendes yıldız futbolcunun bir sonraki adresinin Galatasaray olabileceğini açıkladı.
Devre arasında Chelsea'dan Milan'a kiralanan Joao Felix'in menajeri İspanyol basınına konuştu. Felix'in menajeri Jorge Mendes'e göre yıldız futbolcunun bir sonraki adresinin Galatasaray olabilir.
İspanyol medyasının haberine göre; Milan, sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek Portekizli futbolcunun bonservisini almayacak ve Felix takımdan ayrılacak.
Galatasaray'ın Felix transferinde 2 rakibi var
Londra'dan ayrılması beklenen Felix için Galatasaray ile Suudi Arabistan'dan iki kulübün devreye girdiği öğrenildi.
Felix, Atletico Madrid'den Chelsea'ye 52 milyon euro karşığında transfer olmuş, devre arasında ise 5.50 milyon euro bedelle Milan'a kiralanmıştı.