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Menajeri açıkladı! Joao Felix'in yeni adresi Galatasaray olabilir

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Menajeri açıkladı! Joao Felix'in yeni adresi Galatasaray olabilir

Galatasaray'ın transfer listesindeki Joao Felix'in menajeri Jorge Mendes yıldız futbolcunun bir sonraki adresinin Galatasaray olabileceğini açıkladı.

Menajeri açıkladı! Joao Felix'in yeni adresi Galatasaray olabilir

Devre arasında Chelsea'dan Milan'a kiralanan Joao Felix'in menajeri İspanyol basınına konuştu. Felix'in menajeri Jorge Mendes'e göre yıldız futbolcunun bir sonraki adresinin Galatasaray olabilir.

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Menajeri açıkladı! Joao Felix'in yeni adresi Galatasaray olabilir

İspanyol medyasının haberine göre; Milan, sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek Portekizli futbolcunun bonservisini almayacak ve Felix takımdan ayrılacak.

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Menajeri açıkladı! Joao Felix'in yeni adresi Galatasaray olabilir

Galatasaray'ın Felix transferinde 2 rakibi var

Londra'dan ayrılması beklenen Felix için Galatasaray ile Suudi Arabistan'dan iki kulübün devreye girdiği öğrenildi.

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Menajeri açıkladı! Joao Felix'in yeni adresi Galatasaray olabilir

Felix, Atletico Madrid'den Chelsea'ye 52 milyon euro karşığında transfer olmuş, devre arasında ise 5.50 milyon euro bedelle Milan'a kiralanmıştı.

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