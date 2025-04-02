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Bakan Yumaklı: Milletimiz gereken cevabı verecektir

Bakan Yumaklı: Milletimiz gereken cevabı verecektir

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ekonomik boykot çağrılarına tepki göstererek, milli markalara yönelik bu girişimlerin Türkiye’ye zarar vereceğini söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yumaklı, üreticilere ve esnafa sırt dönmenin emeği baltalamak anlamına geldiğini, milletin bu girişimlere gereken cevabı vereceğini belirtti.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kendi üreticisine, kendi esnafına sırt dönmenin, kendi emeğini baltalamak olduğunu söyleyerek, "Üretimin, istihdamın, milli ekonomimizin işleyen çarklarına çomak sokmaya çalışanlara karşı milletimiz gereken cevabı verecektir." dedi.

Yumaklı, ekonomik boykot çağrılarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bizim üreticimiz, bizim çiftçimiz, bizim esnafımız. Milli markalarımıza 'boykot' adı altında yapılmaya çalışılanların, Türkiye'ye zarar vereceği aşikardır. Kendi üreticimize, kendi esnafımıza sırtımızı dönmek, kendi emeğimizi baltalamaktır. Üretimin, istihdamın, milli ekonomimizin işleyen çarklarına çomak sokmaya çalışanlara karşı milletimiz gereken cevabı verecektir."

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