Özgür Özel’den skandal paylaşım: Bir avuç cuntacı kaybedecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından boykot çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son paylaşımında "Bir avuç cuntacı kaybedecek, millet kazanacak" diyerek tartışma yarattı. Özel, 19 Mart olayları sonrası tutuklanan 301 öğrenciyi hatırlatarak, tüketim boykotuna katılım çağrısı yaptı.

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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından bir boykot listesi açıklayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den, sosyal medyada bir boykot paylaşımı daha geldi.

Özel sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“19 Mart darbesine karşı en ön safta direnerek geleceklerine sahip çıkan üniversite öğrencilerinden 301’i hukuksuzca tutuklandı ve bayramı ailelerinden ayrı geçiriyorlar Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum. Millet, devletin gerçek sahibidir. Devleti milletin karşısına diken bir avuç cuntacı kaybedecek, millet kazanacak.”